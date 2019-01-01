Григорий Серёдкин Пермскому ФК «Звезда» временно запретили регистрировать новых игроков Поделиться Поделиться Твитнуть

Палата РФС (Российского футбольного союза) по разрешению споров временно запретила пермскому ФК «Звезда» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает группа ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) России 2020/2021 «ВКонтакте».

«Запрет может быть снят после выплат компенсации за досрочное расторжение трудового договора по инициативе клуба с Сергеем Морозовым (бывшим защитником ФК «Звезда» — прим. ред.), а также процентов за задержку выплаты компенсации и оплаты расходов, связанных с обращением игрока в Палату РФС по разрешению споров», — говорится в сообщении РФС.

Напомним, 30-летний центральный защитник Сергей Морозов пополнил состав пермяков зимой 2019 года. Всего за «Звезду» он сыграл 23 игры и забил один гол в официальных матчах. Летом 2020 года игрок покинул Пермь и перешёл в стан ульяновской «Волги».

Отметим, как сообщали в ФК «Звезда» ранее, клуб уже завершил летнюю трансферную кампанию и активно готовится к старту нового сезона в ПФЛ. Всего в команду этим летом пришли семь новых футболистов.

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