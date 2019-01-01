В Прикамье успешно внедрена система электронных медкарт в педиатрии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе своего рабочего визита в Прикамье полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров ознакомился с планом развития педиатрии в Пермском крае. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Игорь Комаров совместно с главой Прикамья Дмитрием Махониным ознакомился состоянием дел и с организацией оказания медуслуг в поликлинике №1 (ул. Петропавловская, 109). Поликлиника относится к системе городской больницы №6. К больнице прикреплено более 40 тыс. детей и подростков.

Знакомство с работой больницы полпред начал с регистратуры. Отметил, что оформление регистратуры и зон ожидания у неё стандартизировано для более простой ориентации посетителей.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Электронная регистратура в период восстановления плановых приёмов после пандемии коронавируса помогла автоматически увеличить время приёма и окно между ними. Сейчас у нас 15 минут на приём и 15 минут между приёмами. Это позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм: проводить обработку поверхностей, проветривать.

Далее полпреду были представлены кабинет приёма пациентов с острыми заболеваниями, кабинет «здоровое детство», кабинет ультразвуковой диагностики. Благодаря ведению электронной медицинской карты врач любого медицинского учреждения получает все данные по предыдущей истории болезни ребёнка, а также сведения о последних посещениях специалистов, контактах с инфекционными больными.

Игорю Комарову также представили оборудование, которое было закуплено Пермским краем в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это портативные рентген-аппараты и аппараты УЗИ.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас главная цель краевых властей — сделать так, чтобы уровень медицины даже в удалённых территориях был не ниже, чем в краевой столице.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Где бы ни жил человек, он должен иметь возможность получить качественные медуслуги. Для этого покупаем передвижную стоматологию, компьютерные томографы, которые можно транспортировать. Закупки проводим по программе лизинга — такого раньше не практиковали ещё. В планах — внедрить программу «Выездной доктор». С её помощью высококвалифицированные врачи смогут ездить в территории, проводить обследования и давать рекомендации по лечению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.