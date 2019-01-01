Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, на 24 июля за сутки в Пермском крае зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом.

Среди заболевших 36 женщин, 28 мужчин и семь детей. 32 человека госпитализированы, 39 отправлены на домашнее лечение.

Таким образом, за всё время в регионе с начала пандемии зафиксировано 5354 инфицированных, 4101 пациент выздоровел, 1042 сейчас проходят лечение, 211 человек скончались.

Признаки инфекции обнаружены ещё у 80 пациентов, они ждут результатов тестирования.

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