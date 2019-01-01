Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье в связи с коронавирусом зафиксировано шесть летальных исходов Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались шесть пациентов, у которых обнаружен коронавирус.

Из них пятеро скончались непосредственно от вируса, ещё один — от сопутствующего заболевания.

Таким образом, общее количество летальных исходов в связи с вирусом в регионе с начала пандемии достигло 211.

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