Михаил Суслов Число выздоровевших от COVID-19 в Прикамье превысило 4,1 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 15 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 4101 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.



Под наблюдением специалистов остаются 2799 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших за всё время в регионе составляет 5283 человека.

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