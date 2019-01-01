Михаил Суслов
Число выздоровевших от COVID-19 в Прикамье превысило 4,1 тыс. человек
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За сутки из медучреждений Прикамья выписаны ещё 15 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 составило 4101 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Под наблюдением специалистов остаются 2799 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших за всё время в регионе составляет 5283 человека.
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