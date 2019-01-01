Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой превысил всероссийский на 7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%), сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Эта информация была озвучена сегодня в ходе рабочего визита главы Прикамья Дмитрия Махонина в Ильинский городской округ. Развитие социальной и спортивной инфраструктуры стало одной из тем поездки. В Ильинском округе за последние годы серьёзно обновились спортобъекты. Отметим, что для развития спортинфраструктуры глава Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с социальной инфраструктурой территории. В частности, в последние несколько лет здесь серьёзно обновились спортивные объекты.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Ильинская земля славится развитием своей социальной инфраструктуры. И для этого власти и жители стараются привлекать всевозможную поддержку.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Заметные изменения на благо людей происходят благодаря их активной позиции. Проекты Ильинского заявлены и в инициативное бюджетирование, и в национальный проект, и в краевые программы. Новое оборудование, спортивные площадки с современными тренажёрами привлекают людей к занятиям спортом. Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году каждый второй житель региона должен регулярно заниматься спортом. Лучший залог для достижения этой цели — создание необходимых условий.

Востребован у жителей Ильинского стадион «Радуга», который активно развивается с 2017 года. За три года на стадионе установили ограждение и универсальную спортивную площадку, завершён капитальный ремонт помещений и смонтированы тренажёры. Общая стоимость обновления стадиона — 13,7 млн руб., из них 3,6 млн руб. — средства краевого бюджета, 3 млн руб. внесло в рамках социального партнёрства ПАО «ЛУКОЙЛ», остальное — средства местного бюджета.

На стадионе проводятся соревнования всех уровней — от муниципального до федерального, тренируются спортсмены и любители спорта. На футбольном поле стадиона с естественным покрытием тренируются неоднократные обладатели кубков Перми и Пермского края — мужской футбольный клуб «Ильпар».

Недалеко от стадиона расположен корпус Ильинской средней школы №1, в нём обучаются 250 ребят. Здесь также благодаря нацпроекту «Образование» проведён ремонт в спортзале: заменён потолок, уложен современный износостойкий линолеум, закуплены спортинвентарь и оборудование.

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