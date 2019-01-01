Елена Лодыгина журналист Удар по демографии В Пермском крае пациенты жалуются на «заморозку» квот на ЭКО Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае несколько семей подписались под открытым письмом, адресованным врио губернатора Дмитрию Махонину, с просьбой возобновить выдачу квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и перенос криоконсервированных эмбрионов (криоперенос). Все эти процедуры были отменены в Пермском крае в марте 2020 года из-за COVID-19.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ЭКО в период эпидемии коронавируса лучше отложить, так как одно из осложнений, возникающее при этой процедуре, приводит к повышению свёртываемости крови и к критической форме развития этого осложнения — тромбообразованию.

Однако авторы письма считают, что слишком долгая отсрочка ЭКО может ударить по некоторым семьям.

«У всех, кто стоит в очереди, разные диагнозы и показания. Есть пары, для которых потеря времени чревата снижением вероятности наступления беременности. В этом вопросе время играет против пар, против семей и их возможных детей. Из-за затягивания сроков с выдачей квот на ЭКО женщинам придётся повторно проходить операции: лапароскопию, гистероскопию, пайпель-биопсию, что влечёт за собой не только ущерб здоровью пациентов, но и лишние траты средств фонда ОМС», — пишут они.

По словам одной из женщин, которая стоит в очереди на ЭКО с октября 2019 года, сейчас в очереди насчитывается 720 семей. Криоперенос ожидают 144 пары.

«Последний раз квоты выдавались в конце февраля, хотя комиссия должна собираться раз в 10 дней. После обновления листа ожидания в мае нас в очереди отбросило назад. Как потом выяснилось, те, кому выдали квоту, не смогли пройти процедуру и снова встали в очередь», — рассказывает Юлия.

В министерстве здравоохранения Пермского края информацию о снятии ограничений на выдачу квот оперативно комментировать не стали и попросили прислать официальный запрос.

22 мая 2020 года Министерство здравоохранения РФ опубликовало новые рекомендации по порядку оказания медицинской помощи в плановой форме при бесплодии с использованием вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) в условиях эпидемии COVID-19. Вопрос переноса сроков был отнесён к полномочиям органов исполнительной власти в регионах. После этого в некоторых регионах ограничения были сняты. Например, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 1 июня издал распоряжение о снятии ограничений на использование ЭКО, в Свердловской области также были сняты ограничения, но частично, лишь для тех пар, где ожидание уже невозможно (для женщин с низким овариальным резервом (запасом яйцеклеток)).

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