Михаил Суслов Краевой арбитраж признал отказ в выдаче разрешения застройщику на ул. Белинского незаконным Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края признал законным решение и предписание регионального Управления ФАС по жалобе застройщика ООО «Стройконтакт-Инвест» на действия департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Департамент отказал застройщику в выдаче разрешения на строительство офисного здания на ул. Белинского около Южной дамбы. Решение чиновники обосновали тем, что проектная документация ООО «Стройконтакт-Инвест» не соответствует установленным требованиям.

В частности, департамент пояснил, что при установленной высоте объекта «не менее 4 и не более 10 этажей» проектная документация застройщика содержит показатели количества надземных этажей от двух до четырёх, а вид объекта «Офисное здание делового и коммерческого назначения» не соответствует разрешённым к строительству объектам «торгово-развлекательные центры, объекты общественного питания, для размещения объектов торговли». Кроме того, после сноса старых домов в 2010 году в кадастровых документах формально числится охранная зона газопровода, в которой строительство ограничено; проезд к будущему офису пролегает через иной земельный участок, на который застройщиком не представлены правоустанавливающие документы.

Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Управления ФАС по Пермскому краю:

— Пермским УФАС установлено, что департамент не имел права требовать документы на земельный участок, на котором застройщик не планировал возводить офисное здание. Жалоба заявителя признана обоснованной. В действиях департамента выявлено нарушение ч. 7, 10 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Департаменту выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Департамент градостроительства и архитектуры попытался обжаловать решение антимонопольщиков в судебном порядке, однако краевой Арбитражный суд встал на сторону Пермского УФАС и застройщика.

Также Пермское УФАС рассмотрит вопрос о привлечении виновного должностного лица департамента к административной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.