Михаил Суслов В Прикамье подтверждены 72 новых случая заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлены 72 новых случая заражения коронавирусом: 41 человек проходит лечение в медучреждениях, а 31 — на дому.

Число инфицированных в Прикамье выросло до 5293. Прирост за сутки составил 1,4%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,9.

Из 72 новых инфицированных — 22 мужчины, 40 женщин, 10 детей (шесть мальчиков и четыре девочки). Младше 45 лет — 17 человек, 33 человека — от 45 до 65 лет, 12 человек старше — 65 лет

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