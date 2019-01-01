РЖД в Прикамье планирует перевезти в 2020 году 45,4 млн т грузов Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялась рабочая встреча главы Прикамья Дмитрия Махонина и гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. В ходе встречи была поднята тема развития грузоперевозок в крае, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Согласно актуальной статистике, Пермский край — третий по уровню погрузки среди 69 регионов сети РЖД. Несмотря на явления, вызванные пандемией, по итогам года в Прикамье планируется перевезти 45,4 млн т грузов, что на 1% выше, нежели в прошлом году.

Планы по росту грузоперевозок в регионе закреплены в долгосрочной программе развития РЖД. Согласно данному документу, ведущими проектами ближайшего времени станут развитие направления Соликамск — Пермь-Сортировочная, а также строительство Северного железнодорожного обхода Перми. Реконструкция станций, разъездов, главных путей позволит вывезти перспективные объёмы грузов предприятий БСУ, которые составят около 30 млн т в 2025 году (+59% к 2019 году).

В текущем году в обновление и развитие инфраструктуры на территории Пермского края РЖД инвестирует 9,8 млрд руб., что на 40% выше уровня прошлого года.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития терминально-логистической инфраструктуры: контейнеризация комплекса щебёночных баз, а также лесных терминалов. это позволяет снижать нагрузку на автомобильные дороги, способствует их бережной эксплуатации.

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