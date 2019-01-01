Михаил Суслов За год выдача потребительских кредитов в Прикамье упала почти вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

За второй квартал 2020 года количество выданных потребкредитов в Пермском крае упало на 47,5% по сравнению с аналогичном периодом 2019 года: с 81 тыс. до 42,5 тыс. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение выдачи потребкредитов эксперты НБКИ отметили по всей стране. При этом самую существенную динамику показали пять регионов: Ставропольский (-54,8%) и Краснодарский (-52,5%) края, Тюменская область (-51,6%), Республика Татарстан (-50,1%) и Ростовская область (-49,5%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— С одной стороны, риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в апреле-июне потребительские кредиты выдавались только тем, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. При этом количество обращений этих граждан за кредитами во втором квартале текущего года существенно сократилось. На наш взгляд, это объясняется тем, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию дополнительных долговых обязательств.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.