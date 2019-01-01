Михаил Суслов За сутки в Пермском крае скончались четыре заражённых коронавирусом человека Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в больницах скончались четыре пациента, у которых был обнаружен коронавирус. При этом три человека умерли от COVID-19, один — от сопутствующей болезни. Об этом сообщает краевой минздрав.

Общее количество умерших в Прикамье с начала пандемии достигло 205.

Всего коронавирус обнаружен у 5211 жителей, 4086 — выздоровели, 1051 — проходят лечение в медучреждениях (920 человек с коронавирусом и 131 пациент с ОРВИ, пневмонией — по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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