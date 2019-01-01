Михаил Суслов За прошедшие сутки в Прикамье от коронавируса выздоровели ещё 17 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из больниц Прикамья выписаны ещё 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 4086.

Под наблюдением специалистов остаются 2815 жителей Пермского края. На утро 23 июля общее число выявленных заболевших составляет 5211 человек.

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