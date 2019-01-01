В Перми создадут скоростное «наземное метро» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми будет создано скоростное «наземное метро», которое будет включать электропоезд Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята в правобережной части Перми и электропоезд Пермь II — Краснокамск. Это позволит в перспективе увеличить пассажиропоток пригородных перевозок в два раза — до 15 млн человек в год. Об этом было заявлено на встрече врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. Подробности сообщает «Рифей-Пермь».

Отмечается, что руководитель РЖД также поддержал проект по созданию в Пермском крае депо по обслуживанию «Ласточек». Под эти цели будет реконструировано моторвагонное депо на ул. Барамзиной, будут закуплены современное ремонтное оборудование и станки. Предполагается, что ежегодно здесь будет проводиться техобслуживание до 25 скоростных поездов.

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