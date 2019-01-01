Михаил Суслов За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом: 19 человек проходят лечение в больницах края, 50 — на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных достигло 5211. Ежесуточный прирост — 1,3%, этот показатель позволяет оценить динамику распространения в регионе. Коэффициент распространения составляет 0,9 (на 21 июля — 1,03).

Из 69 новых инфицированных — 31 мужчина, 34 женщины, четверо детей (один мальчик и три девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 19 человек, 33 человека в возрасте 45—65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

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