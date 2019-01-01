Михаил Суслов В Прикамье за время пандемии коронавируса умерли больше 200 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации минздрава Пермского края, за последние сутки в больницах скончались три пациента, у которых был обнаружен коронавирус. При этом два пациента умерли от COVID-19, один — от других болезней.

Общее количество умерших в Прикамье с начала пандемии достигло 201.

Всего коронавирус обнаружен у 5142 жителей, 4069 — выздоровели, 980 — проходят лечение в медучереждениях края.

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