Мария Сыропятова Проект по производству упаковки в Пермском крае вышел на завершающую стадию В производство вложено уже 1,16 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

«Упакс-Юнити» завершит инвестиционную стадию проекта в 2020 году. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Агентстве инвестиционного развития Пермского края. В общей сложности в проект уже вложено более 1,16 млрд руб. из запланированных 1,19 млрд руб. На краевом уровне он получил статус приоритетного.

Напомним, что в конце 2018 года в компании заявили о строительстве уникальной линии по производству упаковки для пищевых продуктов. Автоматизированная линия глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) охватывает полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья.

ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году и является самым крупным производителем одноразовой посуды и упаковки на Урале, а также входит в пятёрку крупнейших в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 21 млн руб. В ООО «Упакс-Юнити» работает 321 человек, генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» — Александр Долгополов.

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