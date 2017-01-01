В Прикамье построят первое в мире производство упаковки для пищевых продуктов полного цикла

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Пермская компания «Упакс-Юнити» построит уникальную линию по производству упаковки для пищевых продуктов. В четверг, 20 декабря, в рамках Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проект получил статус приоритетного.

Компания входит тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. «Сейчас компания планирует запустить новую линию по переработке вторичного ПЭТ-пластика для дальнейшего вовлечения его в производство. Проект получил поддержку Федерального фонда развития промышленности. Очень перспективный и высокотехнологичный проект», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Новое производство компании включит автоматизированную линию глубокой переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и производства жёсткой упаковки для пищевых продуктов. Работу по подготовке к реализации проекта ООО «Упакс-Юнити» ведёт с 2012 года. На сегодня за собственные средства компания выкупила в собственность под новый проект здание цеха и земельный участок, а также провела реконструкцию и ремонт выкупленных производственных помещений. На данный момент проект полностью обеспечен инженерной инфраструктурой.

Всего в реализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» намерено инвестировать 1,2 млрд руб.

В настоящий момент Федеральный фонд развития промышленности одобрил заявку на получение компанией займа размером 500 млн руб., ещё 20 млн руб. компания получит от Фонда развития промышленности Пермского края. Также компания намерена вложить в реализацию проекта собственные средства в размере порядка 200 млн руб. и использовать кредитные средства банков. Новое производство планируется открыть в 2020 году.

Как отмечают в ООО «Упакс-Юнити», производственная линия, создаваемая в рамках проекта, станет первой в мире линией, охватывающей полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья.

«В процессе реализации проекта будут применяться технологии, не имеющие аналогов в России: это технология глубокой переработка вторичного ПЭТ методом, позволяющим получить сырьё, пригодное для производства пищевой упаковки», — прокомментировал уникальность проекта генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

В 2018 году объём инвестиционных вложений от проектов, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, составил 34,7 млрд руб. Количество приоритетных инвестпроектов выросло в 2 раза — их стало уже 8. С их реализацией в Пермском крае будет создано 3360 рабочих мест.

ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году и является самым крупным производителем одноразовой посуды и упаковки в Уральском регионе и одним из крупнейших в России. Сегодня «Упакс-Юнити» — это 3 современных производственных цеха, 5460 кв. м складских помещений; 320 сотрудников, более 250 покупателей по всей России и ближнему зарубежью.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края