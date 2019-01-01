Михаил Суслов За сутки от коронавируса выздоровели ещё 46 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано ещё 46 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число выздоровевших от COVID-19 человек теперь составляет 4069.

Под наблюдением специалистов остаются 2578 жителей Пермского края. На утро 22 июля общее число выявленных заболевших составляет 5142 человека.

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