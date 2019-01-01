Дмитрий Енцов журналист Прикамским медикам, работающим с коронавирусными пациентами, на отпускные дополнительно перечислят 55 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В бюджет Пермского края от правительства РФ поступило 55 млн руб. на выплату отпускных (или компенсации за отпуск) медработникам, которые работают с пациентами, заражёнными коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Дополнительные перечисления потребовались из-за того, что данной категории медработников федеральными и региональными актами увеличены стимулирующие выплаты. Соответственно, увеличиваются и «отпускные».

В регионе таких медработников насчитывается примерно 1,5 тыс. человек, из них 466 врачей и 732 представителя среднего медпесонала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.