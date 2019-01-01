Членам пермской ОПГ вынесли приговор за производство 65 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 13 членам организованной группы иностранных граждан.
Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершённые организованной группой в особо крупном размере), ч.4 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), п. «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).
Участники преступной группы, в состав которой входили граждане стран СНГ, в 2018 году производили немаркированную алкогольную продукцию. Для этого они арендовали помещение на улице Верхнемуллинской, 132. Здесь изготавливали контрафактные водку и коньяк известных торговых марок, который впоследствии реализовывали населению через торгово-розничную сеть в Пермском крае.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли свыше 65 тыс. бутылок суррогатных спиртных напитков на общую сумму более 22 млн руб.
Суд приговорил всех виновных к различным срокам наказания от трёх с половиной до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил гражданские иски представителей АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Виноконьячный Дом»Альянс-1892», ООО «Белуга Маркет», ООО «Завод сортовых водок» на 14,5 млн руб.
Ранее организатор ОПГ, с которым правоохранительные органы заключили дополнительное соглашение, был осуждён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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