Членам пермской ОПГ вынесли приговор за производство 65 тыс. бутылок контрафактного алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 13 членам организованной группы иностранных граждан.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершённые организованной группой в особо крупном размере), ч.4 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), п. «б» ч.6 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).

Участники преступной группы, в состав которой входили граждане стран СНГ, в 2018 году производили немаркированную алкогольную продукцию. Для этого они арендовали помещение на улице Верхнемуллинской, 132. Здесь изготавливали контрафактные водку и коньяк известных торговых марок, который впоследствии реализовывали населению через торгово-розничную сеть в Пермском крае.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли свыше 65 тыс. бутылок суррогатных спиртных напитков на общую сумму более 22 млн руб.

Суд приговорил всех виновных к различным срокам наказания от трёх с половиной до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски представителей АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Виноконьячный Дом»Альянс-1892», ООО «Белуга Маркет», ООО «Завод сортовых водок» на 14,5 млн руб.

Ранее организатор ОПГ, с которым правоохранительные органы заключили дополнительное соглашение, был осуждён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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