Осуждён участник пермской ОПГ, производившей контрафактный алкоголь в промышленных масштабах Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор члену организованной группы, производившей в Перми контрафактный алкоголь. Виновного приговорили к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что участники преступной группы, в состав которой входили 13 граждан стран СНГ, в том числе и подсудимый, с марта по сентябрь 2018 года осуществляли производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

С этой целью злоумышленники, арендовали помещение на ул. Верхнемуллинской, 132, где изготавливали контрафактный алкоголь — водку и коньяк известных торговых марок, который впоследствии реализовывался населению через торгово-розничную сеть в Пермском крае.

Полиция изъяла 65 тыс. бутылок суррогатных спиртных напитков на общую сумму более 22 млн руб.

Также судом удовлетворены гражданские иски представителей АО «Кизлярский коньячный завод», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Виноконьячный Дом» Альянс-1892», ООО «Белуга Маркет», ООО «Завод сортовых водок» на 14,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении остальных 12 участников организованной группы, в том числе их руководителя, находится на рассмотрении в том же суде.

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