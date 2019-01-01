В Перми родители утонувшей в бассейне «Олимпия» девочки отсудили 2,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Индустриальный районный суд Перми решил взыскать со спорткомплекса «Олимпия» 2,7 млн руб. в пользу двух родителей и бабушки утонувшего ребёнка. Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, 11-летняя девочка скончалась 22 октября 2019 года во время тренировки в группе синхронного плавания. После этого тренер девочки была уволена из спорткомплекса, а следственный комитете возбудил уголовное дело.

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