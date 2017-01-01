Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки в бассейне «Олимпия»

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22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» погибла 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Пермскому краю.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия, изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение при проведении тренировок. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки. За ходом и результатами расследования уголовного дела руководством следственного управления установлен контроль.