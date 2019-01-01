Дмитрий Енцов журналист «СберМаркет»: Пермь — второй город России по заказу чипсов и мороженого из фаст-фудов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сервис доставки продуктов на дом «СберМаркет» проанализировал специфику заказов из фаст-фудов Перми по итогам второго квартала 2020 года (выпадал на период активной самоизоляции).

Оказалось, что Пермь занимает второе место среди городов России по количеству заказов чипсов и мороженого.

В частности, чипсы присутствуют в 14,1% всех местных заказов, а мороженое — в 10,1%. По первому пункту лидер в России — Калининград, по второму — Волгоград.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге чипсы присутствуют только в 1% заказов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.