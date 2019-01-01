Михаил Суслов В Прикамье за сутки — 73 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье — 73 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5142. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 20 июля — 1,2).

За прошедшие сутки также зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, два пациента — по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены.

Из 73 новых инфицированных — 31 мужчина, 37 женщин, пять детей (три мальчика и две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 21 человек, 36 человек в возрасте 45—65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Таким образом, на сегодня зафиксировано 116 летальных исходов от COVID-19. Ещё 82 случая смерти инфицированных — не от COVID-19.

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