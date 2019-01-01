Михаил Суслов На муниципальные выборы в единый день голосования выдвинулись почти 400 кандидатов в депутаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершился приём документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципалитетов на выборы 13 сентября. Всего на 134 мандата в 17 кампаниях выдвинуты 398 кандидатов, из них 268 представляют политические партии, а 130 — самовыдвиженцы.

В этом году в муниципальных выборах принимают участие пять партий: «Единая Россия» (108 кандидатов), КПРФ (60 кандидатов), ЛДПР (52 кандидата), «Справедливая Россия» (44 кандидата) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (четыре кандидата).

В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов — выборы в городскую думу Березников (93 кандидата на 28 мандатов) и выборы Земского собрания Большесосновского муниципального района (64 кандидата на 16 мест).

Сдача документов кандидатами на регистрацию на выборы продлится до 29 июля. Процесс регистрации кандидатов закончится 7 августа после проверки представленных документов и подписных листов.

При этом, по словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «если при представлении кандидатами в муниципальные депутаты документов в них будут обнаружены ошибки или неполнота сведений, то избирательные комиссии укажут на них и дадут время на исправление».

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