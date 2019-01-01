Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье зафиксировано пять летальных исходов в связи с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались пять пациентов, у которых обнаружен коронавирус.

При этом, по мнению минздрава, три пациента скончались непосредственно от коронавируса, два — от других болезней.

Таким образом, общее количество летальных исходов с начала пандемии в регионе достигло 198.

Всего вирус диагностирован у 5069 человек, 4023 — выздоровели, 848 — проходят лечение.

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