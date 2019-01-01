Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье зафиксировано пять летальных исходов в связи с COVID-19
По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались пять пациентов, у которых обнаружен коронавирус.
При этом, по мнению минздрава, три пациента скончались непосредственно от коронавируса, два — от других болезней.
Таким образом, общее количество летальных исходов с начала пандемии в регионе достигло 198.
Всего вирус диагностирован у 5069 человек, 4023 — выздоровели, 848 — проходят лечение.
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