Дмитрий Енцов журналист Количество вылечившихся от коронавируса жителей Прикамья превысило 4 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 21 июля из больниц региона за сутки выписаны 74 пациента, вылечившихся о коронавируса.

Таким образом, общее количество вылечившихся за всё время в регионе составляет 4023 человека.

Напомним, на утро 21 июля общее количество инфицированных за всё время в Прикамье составляло 5069 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.