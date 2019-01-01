Мария Сыропятова План обработки территорий Пермского края от борщевика выполнен на треть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае от борщевика Сосновского уже обработано 480 га, что составляет 32,6% от запланированных на этот год 1470 га. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевом минсельхозпроде. Больше всех успели обработать в Пермском районе — 153 га, на втором месте Чайковский — 150 га, на третьем Осинский — 50 га.

В 2020 году из краевого бюджета на борьбу с борщевиком направлено 24,5 млн руб., ещё 8 млн руб. выделят муниципалитеты. За три ближайших года на обработку муниципальных земель будет потрачено 63 млн руб.

Сообщить об очаге произрастания борщевика можно через портал «Управляем вместе».

Напомним, что в Пермском крае засорено борщевиком примерно 55 тыс га. При этом муниципалитеты сильно различаются по размерам территории, засорённой борщевиком. В пятёрке «лидеров» с самыми большими площадями произрастания борщевика — Нытвенский, Чернушинский, Пермский, Кудымкарский и Соликамский районы.

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