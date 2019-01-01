Пермь посетит начальник управления администрации президента РФ Александр Харичев Поделиться Поделиться Твитнуть

20 июля в Пермь прибывают помощники начальника управления администрации президента России по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Харичева. 23 июля в Пермь прибудет и он сам с целью инспекции предвыборной губернаторской кампании. Об этом сообщает телеграм-канал «СолёныУши». Источники «Нового компаньона» в администрации губернатора подтверждают эту информацию.

Напомним, руководить штабом по выборам главы Прикамья будет глава администрации губернатора Леонид Политов. В качестве идеолога будет работать политический консультант Алексей Чусовитин, а технолога — Юрий Исаев. Ранее политическим советником был назначен Алексей Трубецкой, но он уже покинул Пермь.

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