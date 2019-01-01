Штаб Дмитрия Махонина в период избирательной кампании будет возглавлять Леонид Политов Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», руководить штабом по выборам главы Прикамья будет глава администрации губернатора Леонид Политов. В качестве идеолога будет работать политический консультант Алексей Чусовитин, а технолога — Юрий Исаев.

Напомним, месяц назад стало известно, что политическим советником, который будет вести избирательную компанию Дмитрия Махонина, назначен Алексей Трубецкой. Однако им не удалось выстроить конструктивных взаимоотношений. Дальнейший статус Трубецкого пока не определён, но 1 июля он покинул Пермь.

По информации источника «Нового компаньона», проект «Манифест общественного согласия», который был частью избирательной кампании, будет свёрнут. Дальнейшая судьба ещё одного проекта — «Центра управления будущим» — пока также под вопросом. Возможно, он будет развиваться под контролем советника врио губернатора Алексея Андреева, который является основным владельцем ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

Алексей Чусовитин в 2017 году был замглавы администрации губернатора Пермского края. Тогда регионом руководил Виктор Басаргин.

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