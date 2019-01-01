В Пермском крае ужесточили масочный режим Средства защиты нужно использовать в тоннелях и такси Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Оперштаб конкретизировал условия «масочного» и «перчаточного» режима в Пермском крае. В частности, жителям региона необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. В том числе речь идёт об общественном транспорте, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 м. Соответствующие изменения вступают в силу 20 июля.

Ужесточение режима связано с тем, что в последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше 1 (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8, на третьем — 0,5). Кроме того, большое распространение коронавирус получил в территориях Пермского края: ежедневно инфекция подтверждается у жителей 12—17 муниципальных образований Прикамья. При этом в период жары, летних каникул жители часто передвигаются по региону к родственникам, на отдых и так далее, в том числе пассажирским транспортом.

Только в случае снижения прироста заболевших и коэффициента распространения ниже 0,5 Пермский край сможет перейти на третий этап снятия ограничительных мер и станет возможным открытие многих предприятий торговли, сферы услуг и общепита.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и требований, а также за нарушение обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности жители региона могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Гражданин, нарушивший правила поведения при введении режима повышенной готовности, может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Если нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то штраф составит уже для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц в данном случае размер ответственности — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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