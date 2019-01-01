Мария Сыропятова Российские санатории начнут принимать туристов без справок об отсутствии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Минздрав России разрешил санаториям и отелям с медицинской лицензией принимать туристов без справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Изменения об этом внесены в приказ от 19 марта 2020 года 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции».

Исключение сделано только для тех регионов, в которых это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.

Напомним, что в Пермском крае санатории до сих пор закрыты на приём постояльцев. Для сравнения: в Краснодарском крае и на Ставрополье их открыли с 1 июня, а в Крыму — с 15 июля.

Некоторые санатории в Пермском крае открыли свою территорию для прогулок. Например, в санатории «Усть-Качка» можно взять напрокат велосипед, лодки или отдохнуть в летнем кафе. В начале прошлой недели на заседании оперштаба обсуждали возможность открытия санаториев с 27 июля.

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