Поставщикам детского питания в Пермском крае грозит уголовная ответственность за сговор на 58 аукционах Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление ФАС по Пермскому краю установило, что в 2017—2019 годах ИП Яворская, ООО «Семь нянь» и ИП Смелов синхронно подавали заявки на участие в аукционах на поставку детского питания и аналогичных продуктов в учреждения здравоохранения Пермского края. Однако на торгах они не проявляли активности и выигрывали контракты с незначительным снижением от начальной цены — до 1,5%.

Таким образом, субъекты, обязанные конкурировать между собой, заключили соглашения, которые привели к поддержанию цен на торгах на 58 открытых аукционах в электронной форме с общей суммой заключённых контрактов свыше 53 млн руб. Кроме того, ведомство выявило, что участники торгов готовили друг другу заявки.

Дмитрий Шилов, заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Управления ФАС по Пермскому краю:

— Между ИП Яворской, ООО «Семь нянь» и ИП Смеловым сложились многолетние тесные деловые отношения: заключены договоры аренды, беспроцентных займов, поставки. При этом вся деятельность ООО «Семь нянь» сводится к закупу детского питания у ИП Смелова и его последующей перепродаже. Ранее между Смеловым, Яворской и директором ООО «Семь нянь» имелись трудовые отношения. Указанные лица совместно использовали торговый знак и сайт.

Материалы дела переданы в Управление МВД по Перми для проведения проверки.

Пермское УФАС возбудит в отношении ООО «Семь нянь» административное производство. Организации грозит штраф до 25 млн руб.

В случае подтверждения в действиях виновных должностных лиц состава преступления им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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