Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за всё время выявлено более 5 тыс. случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, на 20 июля в Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди них 49 женщин, 30 мужчин и восемь детей. 39 человек госпитализированы, 48 проходят лечение в домашних условиях.

Таким образом, за всё время общее количество инфицированных в регионе достигло 5069 человек. Из них 3949 уже вылечились, 927 проходят лечение, 193 — скончались.

Подозрение на инфекцию отмечено ещё у 220 человек, все они ждут результаты тестирования.

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