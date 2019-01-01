Дмитрий Енцов журналист Пермяк Константин Парамонов покинет пост главного тренера ФК «Оренбург» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Главный тренер ФК «Оренбург» пермяк Константин Парамонов не останется в клубе в качестве главного тренера. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу», — цитирует Андреева «РБ-Спорт».

Официально эту информацию оренбургский клуб не комментирует, ссылаясь на то, что в нынешнем чемпионате осталось провести ещё один тур. При этом «Оренбург» уже потерял все шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.

Парамонов ранее был главным тренером пермской «Звезды», из которой в январе этого года ушёл в «Оренбург» в качестве ассистента главного тренера Константина Емельянова.

В июне Емельянов покинул клуб, его обязанности стал исполнять Ильшат Айткулов, в середине июня главным тренером назначен Константин Парамонов.

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