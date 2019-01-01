Дмитрий Енцов журналист ФАС России прекратил мониторинг цен на медицинские маски Поделиться Поделиться Твитнуть

УФАС России по Пермскому краю объявило о том, что с 16 июля прекращается мониторинг цен на медицинские маски.

Решение основано на письме аппарата Правительства РФ №П12-42136 пункт 5 от 15 июля.

Напомним, с марта этого года в аптеках края резко возросли цены на маски, а массовый ажиотаж привёл к тому, что на на протяжении апреля они стали дефицитным товаром.

В конце июня министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова оценила запас средств индивидуальной защиты для врачей в медицинских организациях региона. По её словам, запаса шапочек хватит на 26 дней, масок — на 69 дней, респираторов — на 19 дней, перчаток — на 82 дня, высоких бахил — на пять дней, и комбинезонов — на 63 дня.

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