Дмитрий Енцов журналист БК «Парма» подписал центрового сборной России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» и 30-летний российский центровой Владимир Ивлев подписали соглашение о сотрудничестве на один сезон.

Ивлев является игроком сборной России, в клубной карьере выступал за московское «Динамо», БК «Нижний Новгород», БК «Рязань». Последние четыре года провёл в краснодарском БК «Локомотив-Кубань», откуда вызывался в состав национальной сборной России.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Когда центровой сборной России Владимир Ивлев закончил свои отношения с клубом из Краснодара, мы сразу же начали думать о его кандидатуре. Рады, что он выбрал БК «Парма». Лично я помню Владимира ещё со времен, когда он играл в Молодёжной баскетбольной лиге, а я в то время тренировал команду из Каунаса. Думаю, что он сможет усилить нашу команду.

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