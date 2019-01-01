Дмитрий Енцов журналист За сутки от коронавируса в Прикамье вылечились 14 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 14 пациентов.

Таким образом, общее число оправившихся от COVID-19 составило 3949 человек. Учитывая то, что за всё время вирусом заразились 4985 человек, количество выздоровевших составляет 80%.







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