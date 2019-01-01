Дмитрий Енцовжурналист
За сутки от коронавируса в Прикамье вылечились 14 пациентов
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 14 пациентов.
Таким образом, общее число оправившихся
от COVID-19 составило 3949 человек. Учитывая
то, что за всё время вирусом заразились
4985 человек, количество выздоровевших
составляет 80%.
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