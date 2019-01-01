В Пермский край пришло похолодание

В Пермском крае завершается аномально жаркий период. В регион продолжит поступать тёплый воздух, но из-за влияния циклонов ожидаются облачная погода и дожди. При этом средняя температура воздуха не неделе останется выше нормы на 1,5—2 градуса. Однако в южных и центральных районах края может выпасть более половины месячной нормы осадков, рассказали синоптики. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В понедельник, 20 июля, на территории Прикамья ожидаются облачная погода и дожди, местами сильные, в отдельных районах возможна гроза. Температура воздуха ночью +14…+19°, днём немного потеплеет — до +21…+26°.

Во вторник ожидается переменная облачность, в центральных и южных районах края дожди продолжатся. Ночью температура воздуха составит +12…+17°, днём повысится до +20…+25°. При этом в первые дни недели ветер юго-восточный, 3—8 м/с, с порывами до 13 м/с.

В среду, 22 июля, на территории региона будет облачная погода, но без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается +13…+18°, днём потеплеет до +20…+25°.

В четверг в Пермском крае вновь ожидаются сильные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +13…+18°, днём +18…+23°. Ветер юго-восточный, южный, 2—7 м/с, с возможными порывами до 12 м/с.

В пятницу, 24 июля, в регионе также ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +11…+16°, днём столбики термометров достигнут отметки +21…+26°.