В Пермском крае выявлено ещё 89 заражений коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4982. Ежесуточный прирост больных составил 1,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,32 (на 18 июля — 1,34).



За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19. Также, два пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19, но были им заражены. Таким образом, на сегодня зафиксировано 111 летальных исходов от COVID-19. Еще 78 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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