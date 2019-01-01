В Пермском крае за сутки скончались ещё четыре заражённых коронавирусом пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки в Пермском крае от коронавируса скончались два человека. Ещё двое были инфицированы, но скончались от сопутствующих заболеваний.

Таким образом, с начала эпидемии в Пермском крае зафиксировано 4893 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 3935 человек выздоровели, 111 летальных исходов от COVID-19, ещё 78 случаев смертей — не от COVID-19, но скончавшиеся были заражены.

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