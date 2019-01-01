«ММК-Лысьвенский металлургический завод» планирует нарастить производство до 322 тыс. т продукции в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 18 июля, глава Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в Лысьву посетил «ММК-Лысьвенский металлургический завод». О результатах поездки сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Завод «ММК-ЛМЗ» — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

Дмитрий Махонин особо подчеркнул высокую социальную ответственность предприятия. На заводе работают около тысячи человек, которые чувствуют поддержку ЛМЗ. В то же время руководство «ММК-ЛМЗ» с вниманием относится к экологии.

Как рассказал и. о. генерального директора «ЛМЗ» Дмитрий Степанов, в планах предприятия — нарастить объём производимой продукции на 23%. В 2019 году завод производил 260,2 тыс. т продукции. В планах производственников на этот год — до 322 тыс. т. Объём продаж готовой продукции также должен показать рост выручки в 2020 году на 2,5 млрд руб. и составить порядка 17 млрд руб.

Кроме того, «ЛМЗ» в 2020 году модернизирует основное оборудование. Всего на модернизацию предприятия планируется направить чуть меньше 100 млн руб.

Также в планах руководства увеличение социальной поддержки сотрудников предприятия на 20%. «Мы стремимся ежегодно увеличивать размер «социального» пакета сотрудников и размер их заработных плат. И если в 2019 году затраты социального характера составили порядка 16 млн руб., то в этом году мы рассчитываем потратить на это направление уже 21 млн руб.», — пояснил Дмитрий Степанов.

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