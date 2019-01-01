В Пермском крае коронавирус диагностирован у ещё 90 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 90 новых случаев заражения COVID-19: 68 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4893. Ежесуточный прирост больных составил 1,9%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,34 (на 17 июля — 1,3).

Из 90 новых инфицированных — 34 мужчины, 55 женщин, один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 24 человека, 44 человека в возрасте 45—65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19. Также один пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 109 летальных исходов от COVID-19. Ещё 76 случаев смерти инфицированных — не от COVID-19.

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