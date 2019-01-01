Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» KAMWA занялась устным фольклором Продюсерский центр начал работу над созданием аудиосборника «Пермские сказки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Продюсерский центр KAMWApro начал работу над созданием аудиосборника «Пермские сказки». Диск будет содержать материал, записанный в фольклорных экспедициях по Пермскому краю.

В релизе продюсерского центра говорится:

«Сказки по-прежнему остаются самым популярным жанром детской литературы, но зачастую знакомство ребёнка с русским фольклором ограничивается несколькими хрестоматийными сюжетами, а местный сказочный материал остаётся незамеченным. Большинство жителей нашего региона даже не подозревает о богатейшем народном наследии, которое собирается исследователями и хранится в архивах. Проект «Пермские сказки» откроет доступ к этому материалу и представит его в современном цифровом формате — в виде аудиосказок».

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, научный консультант проекта:

— Словом «пермский» обозначен целый ряд культурных феноменов: деревянная скульптура, звериный стиль, геологический период, местная кухня. Сказочный фольклор достоин стать ещё одним пермским культурным брендом, который будет презентовать аутентику нашего региона. Сказки, с которыми мы работаем, были записаны пермскими фольклористами в разных районах Пермского края. Они отражают местные бытовые реалии, содержат специфические сюжетные линии. Некоторые из них ещё нигде не публиковались. Для передачи колорита мы показали дикторам архивные видеозаписи лучших сказочников края.





Сейчас рабочая группа проекта находится в активной фазе исследования материала. Из многочисленных сказок, собранных в регионе в период 1980—2000 годов, предстоит выбрать лишь 25. Главный критерий отбора — «пермскость», то есть оригинальность сюжета, а также характерная местная лексика и произношение. Дикторы уже начали записывать пилотные дубли и пробовать себя в роли сказителей.

Готовый продукт появится к началу осени и будет доступен для свободного прослушивания и скачивания. Проект адресован детям и взрослым.

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