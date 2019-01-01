Прикамье первым получило автобусы в рамках нацпроекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе рабочего визита в Пермь министр транспорта РФ Евгений Дитрих передал городу новые автобусы, приобретённые в рамках нацпроекта . Таким образом, Пермский край стал первым из регионов России, получивших автобусы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Пермь получила 42 новые единицы автопарка.

По словам Евгения Дитриха, новые автобусы появились в Перми во многом благодаря личному отношению и активной позиции главы региона. Особо глава Минтраса отметил удобство и инновационность автобусов.

Евгений Дитрих, министр транспорта Российской Федерации:

— Это новейшие современные низкопольные автобусы: удобно будет родителям с колясками, пожилым людям, которым трудно подниматься по ступеням. Здесь есть и системы контроля состояния водителя — это позволит снизить аварийность из-за усталости, засыпания. Федеральный Минтранс тестирует такие системы, после апробации они будут пущены в серийное производство.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил министра за предоставленную Пермскому краю возможность и подчеркнул, что для Перми обновление автобусного парка — очень важное и долгожданное событие.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В планах края — масштабное обновление подвижного состава. Только в этом месяце в регионе и краевой столице на рейсы выходит 300 новых автобусов, к концу года новый подвижной состав достигнет 50%. В городе появились новые трамваи, планируем работу продолжить, выделены деньги на замену трамвайных путей. Всё это позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей Пермского края.

Перевозчик ООО «РТ-Лайн» благодаря выделенной субсидии смог со скидкой приобрести автобусы марки ЛиАЗ 5292. Автобусы приобретены в лизинг у компании «ГТЛК», причём скидку перевозчик получил сразу, а компания-лизингодатель компенсирует её за счёт субсидии, выделяемой из федерального бюджета.

Новые автобусы уже работают на трёх городских маршрутах: 21 автобус — по маршруту №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II», 19 автобусов — по маршруту №32 «Васильевка» — «Центральный рынок», и ещё два автобуса курсируют по маршруту №4 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный».

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