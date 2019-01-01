Мария Сыропятова Индекс промышленного производства в Пермском крае снизился на 7,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства в Пермском крае в июне 2020 года упал на 7,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Сильнее всего снизились показатели в секторе добычи полезных ископаемых — на 14,6%, в водоснабжении и утилизации отходов — на 8,9%, в обеспечении электричеством и газом — на 7,5%, а в обрабатывающих производствах только на 2,1%.

При этом данные Пермьстата говорят о замедлении темпов падения экономики Пермского края. В сравнении с маем 2020 года в июне индекс промпроизводства упал только на 0,3%. В то время как мае 2020 года по сравнению с апрелем падение составило 6,5%.

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