Мария Сыропятова
Оборот кафе и ресторанов в Пермском крае за полгода упал на 30%
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Оборот индустрии общественного питания за первые шесть месяцев 2020 года составил 8,7 млрд руб, что на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорят данные Пермьстата.
Торговля продуктами питания показала за первое полугодие 2020 года рост на 1,7% до 136 млрд 455 млн руб. (за первое полгода 2019 года - 128 млрд 398 млн руб). Продажи непродовльственных товаров показали спад — на 15,7%, до 122 млрд 666 млн руб.
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