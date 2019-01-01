Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми похолодает Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные в Перми, 18 и 19 июля, ожидаются тёплыми, но с дневной температурой меньше, чем в последние две аномально жаркие недели.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу, 18 июля, дневная температура достигнет +28°, в воскресенье будет чуть прохладнее — до +27°.

При этом в воскресенье довольно высокая вероятность осадков — 58%.

Синоптики утверждают, что аномальная жара покидает Пермь как минимум на неделю.

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